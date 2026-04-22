Аудит роботов за 100 млн рублей: чиновники Татарстана берут менеджеров за руку ради роботов

В Татарстане решили брать бизнес за руку и буквально за деньги вести его в мир роботов. Раис Рустам Минниханов выделил на это больше 100 млн рублей. Но цель не просто потратить бюджет, а выяснить конкретно: кому из предприятий вообще нужны автоматические руки и в каком количестве. Об этом сообщает интернет-портал KazanFirst.

Ситуация, вскрывшаяся на совещании в Иннополисе, оказалась грустной. Вице-премьер Роман Шайхутдинов честно признал: мы с вами работаем плохо. Менеджмент заводов не горит желанием экспериментировать — никто не хочет рисковать репутацией и местом ради сомнительных новинок. Поэтому чиновникам приходится буквально водить руководителей за руку и убеждать, что автоматизация — это не каприз, а необходимость.

Проблема глубже, чем просто лень начальников. Россия, как с горечью заметил Шайхутдинов, плетется где-то в седьмом десятке мирового рейтинга по роботизации. И это если честно признать: многие «современные» роботы на наших гигантах вроде КамАЗа — еще советские или привезенные в 80-х от Siemens и Bosch. Техподдержка по ним заканчивалась еще при Брежневе. Обидно, когда в одних отраслях мы в топе, а в других — глубокий аутсайдер.

Главный урок и одновременно стимул — демография. Рабочих рук объективно становится меньше, и у страны нет другого пути, кроме тотального внедрения роботов. Аудит, на который потратят выделенные 100 миллионов, должен стать первым шагом: создать реестр потребностей, чтобы дальше не тыкать пальцем в небо, а системно затаскивать производство в XXI век. Вопрос только в том, захотят ли акционеры увидеть в этом рост прибыли, а не лишние риски.

