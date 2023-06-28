Владимир Путин посетит Дагестан и обсудит с властями республики вопросы развития туризма

У российского лидера состоится завтра, 28 июля, рабочая поездка в Махачкалу, где ему предстоит встретиться с главой региона Сергеем Меликовым.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, основной темой этого визита станет всемерное развитие сферы туризма.

«Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Песков добавил, что глава РФ лично проведет во второй половине дня совещание, на котором будет обсуждаться ряд важных вопросов.