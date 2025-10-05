Владимир Путин поздравил педагогов с Днём учителя

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Видеозапись с обращением опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что этот праздник пробуждает у многомиллионной российской общественности особенно тёплые и светлые эмоции. Он подчеркнул, что педагоги без остатка отдают себя выполнению задачи колоссальной значимости, чьи результаты определяют перспективы развития страны.

«Ваш труд пользуется заслуженным уважением в обществе и, пожалуй, как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребёнке искорку его талантов и способностей, помочь ему понять себя и окружающий мир», — сказал президент.

Глава государства также констатировал, что в российских школах работает большое количество по-настоящему одарённых и преданных профессии преподавателей. Их самоотдача и энтузиазм, по словам президента, служат источником мотивации как для других учителей, так и для самих учеников.

