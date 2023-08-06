В рамках Всероссийского форума волонтеров-медиков, активист из Надыма, которого зовут Евгений Венгентц, показал результаты совместной работы с Александрой Копытовой, иллюстратором, а именно - детскую раскраску «Сердца Ямала».

Ее идея заключалась в отражении самых актуальных волонтерский российских организаций. Это отличный способ подчеркнуть важность работы волонтеров-медиков и их значимый вклад в современную систему здравоохранения.

Путин особо отметил, что в этом форуме участвуют люди, которые верны благородным традициям наставничества. Он выразил уверенность во взаимном обмене участников накопленным опытом, а также в то, что они обязательно найдут поддержку для своих проектов.

Такие форумы и мероприятия помогают объединить усилия волонтеров-медиков, которые выполняют важную миссию на благо российского здравоохранения. Совместное взаимодействие позволяет улучшить работу и повысить эффективность волонтерской деятельности.