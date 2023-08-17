Владимир Путин удивился тому, что автобусы в России не имеют срока службы

Российский президент Владимир Путин удивился, что автобусы в нашей стране не имеют срока службы. Подробности 17 августа приводит РИА Новости .

Так, по данным издания, Владимир Путин отметил, что нужно четко формировать критерии обновления транспорта. В частности, речь идет об автобусах, которые не имеют срока службы, как бы «странно это не звучало», добавил президент.

Отдельно Путин отметил, что зарплаты у водителей довольно низкие, в связи с чем падает престиж профессии. На данный момент необходимо повышать престиж профессии.