Владимир Путин удивился тому, что автобусы в России не имеют срока службы
Фото: [©Валерий Шарифулин/РИА Новости]
Российский президент Владимир Путин удивился, что автобусы в нашей стране не имеют срока службы. Подробности 17 августа приводит РИА Новости.
Так, по данным издания, Владимир Путин отметил, что нужно четко формировать критерии обновления транспорта. В частности, речь идет об автобусах, которые не имеют срока службы, как бы «странно это не звучало», добавил президент.
Отдельно Путин отметил, что зарплаты у водителей довольно низкие, в связи с чем падает престиж профессии. На данный момент необходимо повышать престиж профессии.