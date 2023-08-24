Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»

Экипаж танка «Алеша», остановивший атаку сразу восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении, был удостоен чести получить звезды Героев России лично из рук главы государства.

Ранее в Минобороны России рассказали, что наводчик-оператор танка «Алеша» Алексей Неустроев вместе товарищами по оружию сначала уничтожили два украинских танка Т-72Б противника, а затем бронетранспортёр М113 и пять БТР MaxxPro производства США.

Вручая заслуженную награду Владимир Путин отметил самоотверженность и профессионализм экипажа военной машины, подчеркнув, что наводчик не только вышел победителем из неравного боя в противников, но и спас своих товарищей из подбитого танка.