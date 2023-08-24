Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Фото: [© РИА Новости / Михаил Климентьев]
Экипаж танка «Алеша», остановивший атаку сразу восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении, был удостоен чести получить звезды Героев России лично из рук главы государства.
Ранее в Минобороны России рассказали, что наводчик-оператор танка «Алеша» Алексей Неустроев вместе товарищами по оружию сначала уничтожили два украинских танка Т-72Б противника, а затем бронетранспортёр М113 и пять БТР MaxxPro производства США.
Вручая заслуженную награду Владимир Путин отметил самоотверженность и профессионализм экипажа военной машины, подчеркнув, что наводчик не только вышел победителем из неравного боя в противников, но и спас своих товарищей из подбитого танка.
«Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг», — сказал Путин, его цитирует ТАСС.