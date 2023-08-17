Владимир Сальдо сообщил о стрельбе наемников из Польши по ВСУ

Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо рассказал в своем официальном канале о стрельбе польских наемников по украинцам. Сообщение было опубликовано 17 августа.

По словам Сальдо, ранее он уже сообщал о расстреле наемниками мобилизованных, которые не собирались плыть под российский обстрел. Таким образом, польские наемники решили «подбодрить» украинских военных, чтобы те стали переправляться на левый берег.

Ранее Сальдо сообщал, что в итоге был расстрелян отряд ВСУ, отказавшийся плыть на левый берег.