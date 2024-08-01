Владимир Волков проверил ход работ по реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Люберцы]
Строительство стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах выполнено уже на пятьдесят процентов. Об этом заявил глава муниципалитета Владимир Волков, который оценил ход работ.
«На данный момент проект выполнен более чем на 50 процентов, задача построить его и ввести в эксплуатацию к концу этого года, и в начале 2025 года мы уже наполним его активной спортивной жизнью. Компания-подрядчик проводит все работы в срок. Самые сложные из них, связанные с заливкой монолитных бетонных конструкций, уже выполнены», — сообщил Волков.
Ожидается, что на футбольном поле с подогревом можно будет тренироваться круглый год, а трибуны с большим козырьком защитят зрителей от непогоды. В здании физкультурно-оздоровительного комплекса завершается устройство монолитной конструкции спортивного зала, в подвале идут сантехнические работы, а на первом и втором этажах строители уже ведут кладку внутренних перегородок. В августе–сентябре по плану будут проводиться кровельные работы.
«Мы видим, что процесс стройки сейчас пошел быстрее, стало больше рабочих и техники. Очень ждем открытия. Надеемся, что наш ребенок в будущем тоже будет здесь заниматься», — отметил один из жителей Владимир Метельский.