Владимир Волков проверил ход работ по реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах

«На данный момент проект выполнен более чем на 50 процентов, задача построить его и ввести в эксплуатацию к концу этого года, и в начале 2025 года мы уже наполним его активной спортивной жизнью. Компания-подрядчик проводит все работы в срок. Самые сложные из них, связанные с заливкой монолитных бетонных конструкций, уже выполнены», — сообщил Волков.