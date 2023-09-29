Владимира Соловьева возмутила юмористическая песня Гарика Харламова

Недавно Гарик Харламов в одном из своих выступлений высмеял сложное положение, в котором оказалась Россия. Он исполнил «подозрительную» песенку и покривлялся, затронув темы, касающиеся курса доллара, запрета въезда россиян в ряд государств и т.д.

Соловьев не мог не обратить на это внимание. Журналист уверен, что такое поведение публичных лиц просто неприемлемо в период СВО. По его мнению, подобные Харламову личности лучше бы вписались, находясь в зоне боестолкновений. Телеведущий даже предложил спеть такую песню бойцам, оказавшимся на фронте, намекая на то, что они точно не оценят такой «юмор».