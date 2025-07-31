Власти Азербайджана снесли памятник Ивану Айвазовскому в день рождения художника

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте был демонтирован памятник художнику Айвазовскому, об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Журналисты сослались на заявление, сделанное агентством по развитию туризма и культуры Карабаха. Согласно ему был демонтирован памятник, который был установлен в Степанакерте четыре года назад. Он был посвящен великому российскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Автором этого монумента выступил скульптор Салават Щербаков, чья работа также выставлена на Поклонной горе.

Решение о демонтаже было принято властями Азербайджана, и журналисты назвали этот случай «уничтожением армянского культурного наследия».

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Урала объявили в розыск по уголовному делу. Шыхлински до этого был задержан в Екатеринбурге, но впоследствии отпущен. В ходе задержания один из сотрудников силовых структур получил травмы, что привело к задержанию сына Шыхлински, Мутвалы. В настоящее время Мутвала Шыхлински находится под арестом, ему предъявлено обвинение.