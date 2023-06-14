Власти Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы жителям приграничья

Их смогут получить те, кто находится вне пунктов временного размещения.

Наборы весом в 9 кг включают в себя макароны, рис, гречку, чай, сахар, муку, рыбные, мясные и овощные консервы, подсолнечное масло, пряники и печенье.

Ранее сообщалось, что покинувшие свои дома из-за регулярных обстрелов ВСУ жители Шебекино и других приграничных населенных пунктов получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские артиллеристы выявляют и уничтожают позиции ВСУ, с которых они ведут обстрел Белгородской области.