Власти Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы жителям приграничья
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Белгородские власти начали выдавать продуктовые наборы эвакуированным жителям приграничных районов, сообщили в областном правительстве.
Их смогут получить те, кто находится вне пунктов временного размещения.
Наборы весом в 9 кг включают в себя макароны, рис, гречку, чай, сахар, муку, рыбные, мясные и овощные консервы, подсолнечное масло, пряники и печенье.
Ранее сообщалось, что покинувшие свои дома из-за регулярных обстрелов ВСУ жители Шебекино и других приграничных населенных пунктов получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские артиллеристы выявляют и уничтожают позиции ВСУ, с которых они ведут обстрел Белгородской области.