Власти Белгородской области ограничили жителям покупку яиц

В регионе заметили ажиотаж вокруг куриных яиц. Жители скупают их пачками в связи с грядущими праздниками, а также из-за новостей о подорожании продукта.

Покупка яиц в розницу стала дороже на 40% за год. На фоне этого покупатели бросились запасаться продуктом. В том числе так поступили и жители Белгородской области: люди стояли в крупных очередях на рынках, чтобы приобрести куриные яйца дешевле. В магазинах покупатели тоже себя не ограничивали, набирая по 100 и более яиц в корзину. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», власти региона решили принять меры сдерживания.

«В связи с этим, для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по 2 десятка в одни руки», — заявила замглавы региона Юлия Щедрина.

Власти призвали белгородцев не создавать искусственный ажиотаж на яйца, как это было в 2022 году с сахаром. Им посоветовали следовать умеренному темпу покупок, тем более, что дефицита продукта нет. Каждому разрешили брать 20 яиц в одни руки, в том числе и на ярмарках.