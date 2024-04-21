Власти Финляндии отказались снимать дорожные указатели на Петербург

Дорожные и указатели на Санкт-Петербург и другие приграничные российские города снимать на дорогах Финляндии не будут, несмотря на их сейчас, по сути, неактуальность из-за закрытия Хельсинки восточной страницы, сообщает агентство STT.

По словам эксперта Управления дорожными путями Финляндии Туомаса Эстермана, стране нет смысла тратить дополнительные средства на это. При этом он отказался назвать сроки возможного открытия границы с Россией.

«Пока что мы не намерены их (дорожные знаки — прим. ред.) снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», — приводит слова Эстермана общественный финский вещатель Yle.

Собеседник журналистов в продолжение сказанного отметил, что финские граждане и находящиеся в стране туристы и без того знают о закрытии границы, поэтому остающиеся информационные указатели на Петербург не вызывают проблем у автолюбителей.

Напомним, Финляндия с ноября 2023 года в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Россией. Там этот шаг объяснили якобы неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.