Власти ЯНАО решили не отправлять детей на отдых в Крым из-за напряженной обстановки

Власти ЯНАО приняли решение отменить отправку детей на вторую, третью, четвертую и пятую смены в детский лагерь «Мандарин» в Крыму. Причиной названа напряженная ситуация в регионе. Об этом сообщил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Решение об отмене последующих смен принято в связи с обстановкой на юге страны. Как отметил Наиль Хайруллин, возвращение детей с первой смены организовано в плановом порядке. Их маршруты скорректированы, а за процессом установлен постоянный контроль. В Салехарде для координации действий создан круглосуточный штаб.

Вместо отмененных поездок профильные ведомства округа расширяют летние программы на территории ЯНАО и предлагают альтернативные варианты отдыха. В частности, в краснодарском лагере «Эллада» для детей 5–8-х классов осталось 104 свободных места. В лагере «Юбилейный» для детей от 7 до 17 лет – почти 300 путевок. Кроме того, в Ноябрьске для старшеклассников 14–17 лет доступны 132 путевки.

Таким образом, у ямальских семей есть возможность выбрать другие направления для летнего отдыха детей без выезда в Крым. Власти округа продолжают мониторить ситуацию и при необходимости будут корректировать планы.