Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Курильских островов

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на специалистов Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 22:09 по местному времени (14:09 мск). Магнитуда составила 4,0 — сейсмологи классифицируют такие колебания как ощутимые землетрясения. Эпицентр находился в 34 километрах к юго-востоку от острова Шикотан, где проживают около трех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 50 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами в регионе не объявляли. Местные власти пока не давали официальных комментариев. Напомним, 15 июня землетрясение магнитудой 4,1 произошло у восточного побережья Камчатки. Эпицентр находился в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского. Тогда также обошлось без последствий.

Курильские острова расположены в сейсмически активной зоне, где землетрясения — не редкость. Однако магнитуда 4,0 не считается критической. Спасательные службы региона работают в штатном режиме. Жители Шикотана ощутили толчки, но эвакуация не проводилась. Сейсмологи продолжают мониторинг обстановки.

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