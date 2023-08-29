Власти Киева объявили эвакуацию детей из нескольких населенных пунктов

Соответствующая информация стала известна от пресс-службы министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Как выяснилось, в нескольких населенных пунктах наблюдается довольно сложная ситуация и небезопасная обстановка. В связи с этим было решено принудительно вывезти 54 ребенка, а также 67 человек, которые их сопровождают. Речь идет о Степногорске, Гуляйполе, Преображенке, Егоровке, а также Новопавловке в Запорожской области.

Ранее Мария Львова-Белова сообщила о том, что украинское государство не прекращает распространять недостоверные сведения о деятельности РФ в области защиты прав детей. Этим Украина, по ее словам, вводит в заблуждение мировое сообщество.