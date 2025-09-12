Власти намерены привлечь в Сибирь тысячи людей

Соответствующее распоряжение вносит коррективы в действующую Стратегию социально-экономического развития макрорегиона на период до 2035 года, сообщает ТАСС.

Координация работы по выполнению поставленной задачи возложена на органы власти сибирских регионов, а также на федеральные министерства: труда, здравоохранения и внутренних дел. В числе приоритетных мер — реализация программ по сокращению уровня смертности и стимулированию программного переселения в Сибирь соотечественников, проживающих за пределами страны. Старт практической реализации намечен на 2025 год.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал помощь семьям недостаточной для решения проблем с демографией.