Власти Новосибирской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации

Они были вынуждены пойти на такие меры из-за засухи.

Режим ЧС уже коснулся девяти районов, сообщил министр сельского хозяйства регионального правительства Евгений Лещенко. Еще в шести районах был установлен режим повышенной готовности. Четыре района готовятся к установлению на их территории режима ЧС в любой момент. Все дело в отсутствии осадков и высоких температурах. Из-за этого аграрии несут большие убытки. В регионе пришлось заново проводить посевную, поскольку первая кампания не дала результатов.

«Пока пересеяли только 11 тысяч, но результаты пересева, конечно, далеки от желаемых - или не получили всходы, или эти всходы сгорели», - заявил Лещенко.

Его слова привело ТАСС. А всего засуха затронула 234 гектаров сельскохозяйственных площадей. На них пострадали зерновые и бобовые культуры.