Власти Соликамска объяснили падение салюта в толпу погодой

Представители властей Соликамского округа объяснили инцидент, связанный с проведением праздничного салюта в честь Дня города, который чуть не попал в людей.

Как пишет Properm.ru с ссылкой на пресс-службу округа, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия, а именно высокая влажность. Из-за этого одно из салютных изделий сработало на меньшей высоте, чем предполагалось.

В официальном заявлении пресс-службы говорится, что радиусы опасной зоны при проведении фейерверка были рассчитаны с учетом калибра используемых салютных изделий и соблюдены все необходимые меры пожарной безопасности. По этой причине никто не пострадал, так как опасная зона предусматривает безопасное расстояние для зрителей.

Вопрос о том, будут ли применены возможные санкции к подрядчику, ответственному за проведение салюта, остался без ответа.