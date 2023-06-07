Власти Талдомского округа встретились с местными жителями в Запрудне

В Талдомском округе продолжается формат выездной администрации для встречи с гражданами. Такие беседы стали уже традицией.

Представители администрации встретились с жителями поселка Запрудня в Доме культуры «Прогресс» и ответили на их вопросы. На мероприятие приехали глава Талдомского округа Юрий Крупенин и его заместители, председатель Совета депутатов Михаил Аникеев.

Большая часть вопросов жителей была посвящена ЖКХ, благоустройству, дорогам и сфере здравоохранения. На встрече каждый житель смог получить подробный ответ и консультацию от представителей власти.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин отмечает, что это очень удобный формат встреч. Такие беседы позволяют узнать мнение людей и комплексно подойти к решению возникающих проблем. В ходе таких мероприятий у администрации появляется возможность скорректировать работу многих направлений деятельности муниципалитета.

Все вопросы, которые задали местные жители на выездной администрации, взяты на контроль, по ним будет проведена работа.