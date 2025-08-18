Турэксперт пояснила необходимость раннего бронирования новогодних туров

Общество

Фото: [ru.freepik.com]

Турагент Наталия Ансталь предупредила о необходимости раннего бронирования новогодних туров на Кубу, Шри-Ланку и во Вьетнам. Сейчас цены находятся на наиболее выгодном уровне, а выбор отелей остается широким, но ситуация быстро изменится с приближением праздников. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, для осеннего отдыха в Турции тоже лучше планировать поездку заранее. При позднем бронировании остается только неудобные рейсы и ограниченный выбор отелей. Многие туристы, надеясь на скидки, сталкиваются с ситуацией, когда желаемые варианты уже недоступны.

Турэксперт подчеркнула, что раннее бронирование — гарантия лучших цен и комфортного отдыха. Те, кто откладывает покупку тура на последний момент, рискуют либо переплатить, либо вообще остаться без желанного путешествия.

Ранее также турагент Новоселова рекомендовала россиянам бронировать зимний отдых уже летом.

