Власти Украины объявили массовую эвакуацию жителей в Харьковской области из-за наступления ВС РФ

К настоящему времени известно, что «из-за угрозы вторжения» эвакуации подлежат порядка 68 населенных пунктов под Харьковом.

В частности, как сообщает РИА Новости, распоряжения на эвакуацию мирных граждан властями Харьковской области выданы по Волчанской и Золочевской территориальным громадам.

«Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской тергромады и Липецкой сельской тергромады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», —сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства приказ.

Официальные лица Украины к настоящему моменту появившуюся информацию об эвакуации никак не прокомментировали.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что ВСУ не смогут при все желании удержать оборону на Харьковском направлении перед превосходящими и наступающими силами ВС РФ, и им придется оставить как сам Купянск, так и еще ряд ключевых населенных пунктов в Харьковской области.