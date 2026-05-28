Власти услышали жителей: что обещают по ремонту дороги в Алпатьево

Администрация Луховиц отреагировала на жалобу жителей села Алпатьево о плохом состоянии центральной асфальтовой дороги. По информации администрации округа, этот участок относится к региональным дорогам и находится в ведении ГБУ МО «Мосавтодор».

В ответ на обращение граждан власти планируют направить ходатайство в «Мосавтодор» и в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области — с просьбой включить дорогу в план ремонта на ближайшие годы.

Кроме того, во вторник, 2 июня, в селе пройдет встреча с местными жителями в формате срочной выездной администрации. Мероприятие начнется в 16:00 у дома 88 — рядом с памятником участникам Великой Отечественной войны. На встрече обсудят ситуацию с дорогой и план действий по ее ремонту.



В свою очередь, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области пояснило, что до 30 мая на этом участке будет выполнен ямочный ремонт.