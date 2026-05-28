Теплее и дешевле Сочи: россияне нашли неожиданную альтернативу Черному морю

После экологической катастрофы на пляжах Анапы российские туристы массово переключились на Азовское море — спрос вырос на треть. Отдыхающих привлекают не только более низкие цены (на 10–15 процентов дешевле черноморских), но и теплая вода, удобная логистика и обилие мест с целебной грязью. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» , почему это направление не сдает позиций в 2026 году.

Азовское побережье переживает ренессанс. Если раньше его рассматривали как бюджетную альтернативу Крыму и Кавказу, то теперь — как полноценный курорт со своим характером. По словам Юрия Барзыкина, популярность региона подскочила на 30–40 процентов еще в прошлом сезоне, и в этом году тенденция только укрепляется.

Причин несколько. Во-первых, цены. Суточное проживание здесь в среднем на 10–15 процентов ниже, чем на Черном море. Во-вторых, море прогревается быстрее — купальный сезон стартует уже с середины мая и длится до октября. В-третьих, логистика: добраться до многих поселков проще и быстрее, чем до перегруженных черноморских курортов.

Эксперт добавил, что туристов также привлекают чистота, хорошее снабжение продуктами и разнообразный досуг — от интерактивных центров до этнографических деревень.

Где остановиться в 2026 году: цены и особенности

Побережье Азовского моря предлагает варианты на любой бюджет. Вот главные точки на карте:

Ейск — главный курорт региона. Сутки проживания — от 2500 рублей. Центральный пляж песчаный, с пологим спуском и без высоких волн. На окраине города, напротив, ветрено и волны больше — идеально для виндсерфинга. Инфраструктура: океанариум, дельфинарий, аквапарк. Лечение: сероводородный источник и Ханское озеро с грязями.

Кучугуры — самый бюджетный вариант. Номер — около 2000 рублей в сутки. Главная фишка: грязевой вулкан Плевак рядом. Искупаться в целебной грязи можно бесплатно, после чего грязь смывают прямо в море. Еще один вулкан, Тиздар, находится в 15 минутах езды.

Должанская — станица на два фронта: с одной стороны Таганрогский залив, с другой — открытое море. Пляжи песчаные, усыпанные ракушечником. Через дорогу — Лебединое озеро с лечебной грязью.

Тамань — расценки от 2000 до 4000 рублей за ночь. Местные уверяют, что здесь самая чистая вода в Азовском море, поскольку побережье омывает Керченский пролив. Рядом — Маркитанское озеро с грязями и Карабетова сопка с грязевыми вулканами. Правда, помыться после грязевых процедур в море не получится (вулканы далеко), поэтому туристы забирают глину с собой.

Когда вода готова принять купальщика

Азовское море — самое мелкое в мире. Средняя глубина — всего 7,4 метра. Отсутствие гор вокруг позволяет воде быстро прогреваться и долго держать тепло. Сезон длится с середины мая по сентябрь–октябрь. Оптимальная температура для купания — от 19 градусов и выше. В июле столбик термометра в воде может подниматься до +32. Однако, по оценке эксперта, купаться еще рано.

Три главные опасности для купальщика

Даже на самом теплом море есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

«Цветение» воды. Из-за малой глубины Азовское море регулярно «цветет», приобретая неприятный запах. Степные ветра вызывают частые штормы, а взвесь ила и песка делает воду мутной.

Отбойные течения (тягуны). На песчаных отмелях встречаются глубокие выемки, где возникает течение, утягивающее от берега. Попав в такой поток, не нужно бороться с ним. Следует двигаться в сторону, параллельно берегу, чтобы выбраться из тягуна, а затем спокойно плыть к суше. Обычно опасные места обозначают красными флагами.

Медузы. Их в Азовском море очень много. Два основных вида:

Аурелия — полупрозрачная, маленькая, похожа на блюдце. Для человека безопасна.

Корнерот — крупная медуза с щупальцами и бело-желтым куполом. Ее яд оставляет ожоги на коже. Встреча не опасна для жизни, но неприятные ощущения гарантированы.

Где самая чистая вода

Если главный приоритет — прозрачная вода, стоит присмотреться к нескольким локациям. Кучугуры славятся чистотой и песчаными пляжами с пологим входом — идеальное место для семей с детьми. Станица Голубицкая находится на перешейке между морем и лиманом, вода там постоянно перемешивается, что обеспечивает хорошее качество. В Должанской оборудованы широкие пляжи из песка и ракушечника, а доступны сразу два берега на выбор. В Приморско-Ахтарске благодаря системе шлюзов и естественным течениям прибрежная вода остается чистой, а пляжи — широкими и песчаными.