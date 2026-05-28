Погибли в постелях: дознаватели раскрыли детали жуткого ночного пожара под Тверью

В Сандовском округе сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в частном жилом доме. Спасти находившихся внутри людей не удалось — причиной их гибели стала банальная неосторожность при курении.

Ночной вызов: сильное задымление в деревне Березье

В ночь с 27 на 28 мая 2026 года в дежурную часть Главного управления МЧС России по Тверской области поступил экстренный сигнал о возгорании в Сандовском муниципальном округе. В деревне Березье загорелся деревянный частный жилой дом.

На место происшествия оперативно выехали дежурные караулы местных пожарных частей. На момент прибытия первых спасательных подразделений открытого бурного горения кровли еще не было, однако внутри здания наблюдалось сильнейшее задымление, которое практически не оставляло шансов находившимся внутри людям на самостоятельную эвакуацию.

Обнаружение погибших и вердикт дознавателей МЧС

В ходе проведения разведки и тушения очага возгорания в комнатах звенья газодымозащитной службы обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Медики констатировали их смерть. Личности погибших и их социальный статус сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

На месте трагедии сразу же начали работу эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Проанализировав характер термических повреждений и осмотрев очаг задымления, специалисты оперативно установили предварительную причину ЧП. Ей оказалась классическая бытовая халатность — неосторожность при курении кого-то из находившихся в доме людей. По всей видимости, жильцы уснули с непотушенной сигаретой, что привело к тлению мебели и выделению смертельной концентрации угарного газа.