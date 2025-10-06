Вмерзающего в озеро лебедя спасли в северном регионе России

Редкая для арктических широт птица, лебедь-шипун, была спасена в Тазовском районе ЯНАО. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», этому поспособствовали обращения жителей, заметивших попавшего в беду крылатого.

Птица, не улетевшая на юг, была обнаружена в конце сентября местными жителями в замерзающем водоеме деревни Тадебя-Яха. Очевидцы, предположившие у пернатого травму крыла, оперативно сообщили о находке властям. С их помощью лебедя удалось отловить и передать специалистам.

Для спасения птицы была организована специальная операция с применением авиации. Лебедя-шипуна транспортировали вертолетом в Новый Уренгой, где разместили в отдельном вольере на Детской экологической станции. По словам специалистов, состояние птицы оценивается как удовлетворительное. Видимых повреждений крыльев у нее не обнаружено. Лебедь проявляет активность, плавает и, как отмечают зоологи, демонстрирует выраженный характер.

Директор станции Геннадий Липецкий пояснил, что появление лебедя-шипуна в ямальской тундре — нетипичное явление. Традиционно в Арктике обитают малый тундровый лебедь и лебедь-кликун. Лебедь-шипун, чей естественный ареал находится южнее, в Ямале не гнездится. Однако, по мнению эксперта, в последнее время фиксируются редкие залеты этих птиц на север, что может быть связано с потеплением климата и смещением границ обитания видов.

После завершения полного ветеринарного обследования спасенного лебедя планируется переправить в специализированный центр реабилитации диких животных в Тюмень.

