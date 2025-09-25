Вместе выгодно: «РТКОММ» призывает соседей объединяться и экономить на связи

Специальное предложение действует до 26 декабря 2025 года и распространяется на пользователей интернета на ресурсах спутников «Экспресс АМ-5», «Ямал-601» и «Экспресс-АМУ1» («Eutelsat 36C») в Кa-диапазоне, «Ямал-401» и «Экспресс-АМУ7» в Кu-диапазоне.

По условиям акции действующие абоненты SenSat могут превратить свою спутниковую антенну в узел передачи данных и подключить к нему до пяти соседних домов. При этом организатор получает интернет-трафик по выгодной цене, а соседи — возможность сэкономить на покупке оборудования для подключения к широкополосному интернету.



Чтобы организовать узел передачи данных, действующему абоненту SenSat достаточно[1]

приобрести комплект дополнительного оборудования[2] по специальной цене 2640 руб.[3]

для создания зоны Wi-Fi и подключить услугу «Распределение»[4].

После ее активации «РТКОММ» поможет организатору подключить к зоне Wi-Fi до пяти соседних домов. В зависимости от числа присоединившихся организатор узла передачи данных будет получать ежемесячно пакет трафика 30 или 60 Гб — так стоимость интернет-трафика составит от 15 руб.[5] за 1 Гб.

Соседям для подключения к интернету необходимо заключить договор с оператором, приобрести по специальной цене от 1200 руб. маршрутизатор[6] и выбрать подходящий тариф от 750 руб./мес.[7] Оператор поможет с установкой и настройкой оборудования.



Михаил Муттерперл, коммерческий директор АО «РТКомм.РУ»:

«Часто соседи объединяются и вместе решают разные житейские вопросы. Мы как оператор спутниковой связи предлагаем абонентам SenSat помочь своим соседям получить доступ к высокоскоростному интернету и цифровым услугам. Акция «Соседи! Вместе выгодно!» – это и возможность сделать доброе дело для живущих рядом людей, и реальный способ оптимизировать собственные расходы на связь».

Машраб Темиров из поселка близ города Алдан, Республика Саха (Якутия), поделился:

«Мы живем в рабочем поселке рядом с месторождением. Раньше здесь не было никакой связи и приходилось ехать 40 км до ближайшего города, чтобы позвонить или получить сообщение. Не так давно оформили на два дома услуги по акции, подключили семь человек. Теперь созваниваемся с родными, общаемся в мессенджерах и соцсетях, читаем новости, получаем электронную почту и пользуемся госуслугами. Решаем все вопросы, никуда не выезжая, – это очень удобно и выгодно».

Узнать подробнее об условиях акции «Соседи! Вместе выгодно!» и оставить заявку на подключение можно по телефону 8-800-70-70-244, электронной почте sales@sensat.ru и на сайте https://www.sensat.ru/sosedi/.



[1] При наличии технической возможности организовать узел передачи данных.

[2] Комплект дополнительного оборудования состоит из маршрутизатора, базовой станции, набора кабелей и разъема для базовой станции. Оборудование предназначено только для работы на ресурсах спутников «Экспресс АМ-5», «Ямал-601» и «Экспресс-АМУ1» («Eutelsat 36C») в Кa-диапазоне, «Ямал-401» и «Экспресс-АМУ7» в Кu-диапазоне.

[3] Цена действительна в период проведения акции при условии полной предоплаты за оборудование и не включает расходы по доставке, монтажу, наладке и пр. Подробные условия предложения размещены на сайте https://www.sensat.ru/sosedi/.

[4] Подробные условия оказания услуги «Распределение» размещены на сайте https://www.sensat.ru/sosedi/.

[5] Цена за 1 Гб рассчитана, исходя из стоимости пакета интернет-трафика объемом 60 Гб в рамках услуги «Распределение». Подробные условия размещены на сайте https://www.sensat.ru/sosedi/.

[6] Цена действительна в период проведения акции при условии полной предоплаты за оборудование и не включает расходы по доставке, монтажу, наладке и пр. Подробные условия предложения размещены на сайте https://www.sensat.ru/sosedi/.

[7] Подробные условия тарифных планов размещены на сайте https://www.sensat.ru/sosedi/.



