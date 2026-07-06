Вместо джакузи — кран по часам: что происходит на турецком озере, которое обожают россияне
«Турпром»: отели в Сапандже начали ограничивать джакузи и бассейны из-за засухи
Популярный у россиян турецкий курорт Сапанджа вводит вынужденные ограничения из-за острой нехватки воды. Как пишет «Турпром», местная ассоциация владельцев вилл и бунгало официально рекомендовала отелям сократить потребление, а те уже начали урезать использование джакузи и бассейнов. Причина — критическое падение уровня воды в регионе и обмеление природных источников.
В ассоциации заявили, что выбирать приходится между жесткой экономией и риском полного пересыхания источников. По их словам, потеря природы будет означать и потерю туризма, а Сапанджа — это общий дом, который обязаны сохранить для будущих поколений. На практике гости могут столкнуться с тем, что джакузи в номере окажется недоступным или будет включаться лишь в определенные часы. Владельцам рекомендовано не только ограничивать гидромассаж, но и временно отказаться от наполнения бассейнов, а туристов уже предупреждают о необходимости бережно расходовать воду.