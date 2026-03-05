Вместо тюльпанов— хвоя: в Балашихе будут поздравлять женщин с 8 Марта у новогодней елки

В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи разворачивается необычная хроника событий. Местная новогодняя ель, установленная в начале декабря прошлого года, продолжает радовать жителей своим присутствием уже четвертый месяц подряд. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на канал «В Балашихе | Все новости».

Как подсчитали местные жители, у зеленой красавицы за это время сменилось несколько праздничных эпох. Возле нее успели встретить Новый год, затем отметить День защитника Отечества, а на прошлой неделе проводить Масленицу с блинами. Но ель, судя по всему, уходить на покой не собирается: украшения с нее так и не сняли. В связи с этим острословы из числа жителей уже строят прогнозы, что в ближайшие выходные здесь вполне могут отметить и Международный женский день.

«Такое у нас впервые. Не удивлюсь, если и День Победы будем отмечать под мерцание гирлянд», — комментируют очевидцы.

Курьез ситуации заключается еще и в том, что найти ответственного за эту праздничную аномалию пока не удается. В пресс-службе администрации округа оперативно заверили, что все муниципальные новогодние ели были демонтированы еще до Масленицы в строгом соответствии с графиком. Там предположили, что забытое дерево, скорее всего, принадлежит либо одной из управляющих компаний, либо собственникам местного торгового центра.

Пока чиновники и коммунальщики выясняют принадлежность неувядающего символа зимы, жители микрорайона с интересом наблюдают за развитием событий. Остается надеяться, что ответственные организации все же заглянут в календарь и поймут: весна уже наступила, а вместе с ней пришло время сменить новогодний декор на что-то более соответствующее сезону. В противном случае, как шутят горожане, елке придется простоять до следующего Нового года — а это уже совсем другая история.

