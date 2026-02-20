Елка посреди февраля: ростовчанин решил избавиться от дерева прямо на улице

В центре Ростова-на-Дону обнаружили новогоднюю елку, брошенную прямо на тротуаре — спустя почти два месяца после праздников. Фотографию дерева, которое оказалось на пересечении переулка Соборного и улицы Ульяновской, опубликовал портал DonDay утром 20 февраля.

По всей видимости, неизвестный ростовчанин решил избавиться от сосны наиболее простым способом, не задумываясь о последствиях. Однако такой метод утилизации не только незаконен, но и опасен: оставленные на улице деревья легко воспламеняются и создают угрозу пожара.

Горожан напоминают, что для правильной утилизации хвойных деревьев в городе до конца февраля работают пункты приема в рамках акции «Елочный круговорот». Кроме того, елки принимают зоопарки и приюты для животных — там их используют как корм или подстилку. Деревья также можно оставить на специальных площадках для крупногабаритного мусора.

За нарушение правил утилизации предусмотрены штрафы: для физических лиц — до трех тысяч рублей, для должностных — до 30 тысяч, для юридических — до 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Балашихе самые стойкие начали выносить новогодние елки в феврале.