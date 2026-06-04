ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –19.06.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –04.06.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч. дом, общ. пл. 78,3 кв.м., к/н: 50:04:0200403:1217; Зем. уч., общ. пл. 817+/-20 кв.м., к/н: 50:04:0200403:583, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/п Синьковское, д. Пешково, тер. объединения Оболенское, д.271. П.1202-ПТ от 28.05.26. Собств.: Кечакмадзе Е.Б. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 248 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 69,2 кв.м., к/н: 50:22:0060703:12586, адрес: МО, г. о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Карла Маркса, д. 63, кв. 55. П.1191-ПТ от 28.05.26. Собств.: Улаева П.Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 145 600,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 65,5 кв.м., к/н: 50:22:0000000:102060, адрес: МО, г. Котельники, пр-д. 2-й Покровский, д. 4, корп. 1, кв. 287. П.1201-ПТ от 28.05.26. Собств.: Монолова Н.Ж. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 322 714,40р.

4. Кв-ра, общ. пл. 58 кв.м., к/н: 50:08:0050402:4432, адрес: МО, м.о. Истра, д. Красный Поселок, тер. ЖК САМПО, ул. Героя Советского Союза Фадеева А.И., д.15, кв. 67. П.1176-ПТ от 25.05.26. Собств.: Райлян Е.Л. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 242 623,20р.

5. Кв-ра, общ. пл. 40 кв.м., к/н: 50:05:0000000:32605, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, пр-д Хотьковский, д. 38, кв. 14. П.1184-ПТ от 25.05.26. Собств.: Пасечник Н.П. Взыск: ООО ПКО Национальная Фабрика Ипотеки. Цена: 4 044 000,00р.

6. Жилой дом, общ. пл. 136,6 кв.м., к/н: 50:05:0120145:843; Зем. уч., общ. пл. 431+/-7 кв.м., к/н: 50:05:0120145:184, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с\о Наугольновский, с\т Дружба, уч. 30. П.1173-ПТ от 25.05.26. Собств.: Митрофанов В.М. Взыск: Николаев А.В. Цена: 7 680 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 36.1 кв.м., к/н: 50:25:0110214:171, адрес: МО, м.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13, кв. 1. П.1182-ПТ от 25.05.26. Собств.: Логвиновских И.Т. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 582 000,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 43.6 кв.м., к/н: 50:46:0020102:182, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Расковой, д.8, кв.22. П.1178-ПТ от 25.05.26. Собств.: Комитет имущественных отношений Администрация г.о. Электросталь МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 608 800,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 34.4 кв.м., к/н: 50:46:0050101:4174, адрес: МО, г.о. Электросталь, ул. Западная, д. 10а, кв. 78. П.1175-ПТ от 25.05.26. Собств.: Мачнев М.А. Взыск: ООО СФО МЕРКУРИЙ. Цена: 3 344 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:04:0010704:398, адрес: МО, г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 26, кв. 126. П.1145-ПТ от 06.05.26. Собственник: Кичка В.М. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 054 500,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 567+/-5 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1154; жилой дом, общ. пл. 354,8 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1704, адрес: МО, Дмитровский г.о., с. Белый Раст, мкр. Юбилейный, д. 2. П.1150-ПТ от 06.05.26. Собственник: Казацкий И.Л. Взыск: ПАО АК Барс Банк. Цена: 10 819 480,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 21,6 кв.м., к/н: 50:04:0101601:454, адрес: МО, Дмитровский р-н, с. Борисово, д.2а, кв.17. П.1155-ПТ от 06.05.26. Собственник: Белоусов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 449 760,00р.

4. Жил. дом, общ. пл. 403,1 кв.м., к/н: 50:23:0030131:2311; зем. уч., общ. пл. 962+/-22 кв.м., к/н: 50:23:0030131:1418, адрес: МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, уч. 314. П.1147-ПТ от 06.05.26. Собственник: Овакимян Д.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 18 530 000,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 600+/-5 кв.м., к/н: 50:06:0020402:594, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, д. Харитоново, д.1. П.1027-ПТ от 20.03.26. Собств.: Лабусова Л.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 72 080,0р.

6. Кв-ра, общ. пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:14:0050102:1009, адрес: МО, г. Щелково, ул. Неделина, д.24, кв. 199. П.1132-ПТ от 30.04.26. Собств.: Сергеев В.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 293 920,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –04.06.2026г.

Дата окончания приема заявок –17.06.2026г.

Дата, время проведения торгов –19.06.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 800 кв.м., к/н: 50:06:0020303:127, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, СНТ Манеж- 1, участок 140. П.1088-ПТ от 15.04.26. Собств.: Дьяков А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 60 435,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 642 +/- 18 кв.м., к/н: 50:07:0020502:874, адрес: МО, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, д. Васильевское. П.1025-ПТ от 20.03.25. Собств.: Бумагин В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 179 520,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1642+/-14 кв.м., к/н: 50:35:0040301:120; Жил. дом, общ. пл. 152,6 кв.м., к/н: 50:35:0040301:561, адрес: МО, г. Луховицы, с. Матыра. ул. Запрудная, д.10а. П.1135-ПТ от 30.04.26. Собств.: Ованнисян С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 381 640,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.