В Королеве пройдет новый этап квеста «Город пЕРемен»

В субботу, 6 июня, в Королеве пройдет новый этап «Города пЕРемен» - первого в России квеста по городским объектам, построенным или реконструированным по инициативе жителей. Проект направлен на то, чтобы превратить прогулку вместе семьей или друзьями по городу в путешествие с выполнением заданий по объектам народной программы «Единой России» - новым или отремонтированным по наказам жителей школам, детским садикам, благоустроенным паркам, скверам, спортивным или детским площадкам.

«Участники не смотрят на презентации и не читают официальные отчеты о работе «Единой России» и местных властей, они идут по городу, отгадывают головоломки и видят сами, какие перемены произошли в городских округах за последние пять лет», — сказала руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.

Предыдущие этапы прошли в Видном и Балашихе и собрали более 2,7 тыс. участников. Жителей и гостей Королева ждут фотозадания и головоломки. Им предстоит найти интересные ракурсы и исторические артефакты. Глава города Игорь Трифонов отметил, что также зарегистрировался для участия вместе с командой.

Желающим нужно собрать команду в количестве от одного до пяти человек с одним участником старше 18 лет, они получат стартовые сувениры, а победители - памятные призы и бонусы от партнеров. Регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru.

Напомним, народная программа «Единой России» была сформирована в 2021 году, теперь партия приступила к подготовке новой программы.

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