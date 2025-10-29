Вместо выходных — помощь бойцам: в Ступине наградили местных волонтеров за их труд

Он поблагодарил активистов за помощь жителям, бойцам и их семьям, отметив, что добровольцы играют важную роль в поддержке участников спецоперации.

С 2022 года на базе центра «Армеец» работает волонтерский штаб. Здесь собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, сублимированные супы и другие необходимые вещи для фронта.

Сергей Мужальских напомнил, что Ступино носит звание «Город трудовой доблести», а сегодня его жители продолжают проявлять ответственность и героизм.

Лучших волонтеров отметили благодарственными письмами. Сейчас в округе насчитывается более 1000 добровольцев, которые развивают экологическое, донорское, медиа- и событийное волонтерство.