ВМО: Аномальная жара – новая норма нашей планеты

Как сообщает KP.RU , экстремальная жара летом стала новой нормой для планеты Земля. Такое заявление сделала Всемирная метеорологическая организация (так называемая ВМО).

Альваро Силва, являясь экспертом по климату, подчеркнул, что многие экстремальные явления стали активно проявляться в последние десятки лет. В них входят волны жары, а после и обильные осадки. Причиной этому может быть, с высокой степенью уверенности, деятельность человека.

Также уточняется, что второй месяц лета, июль 2023 года, стал самым жарким за все время таких наблюдений. Вдобавок ко всему, аномальная жара сохранится и в августе.

Ранее сообщалось, что температура, прогнозируемая в Северо-Кавказском округе и на юге страны, больше характерна для южных регионов в Турции – она достигает +39 градусов по Цельсию.