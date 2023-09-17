Внедорожник с «трупом» в багажнике протаранил 10 машин на Липецкой улице в Москве и скрылся

О произошедшем в столичном районе Бирюлево Восточное передает Mash. Как приводится в публикации, сидевший за рулем джипа водитель был весь в крови и с пистолетом в руках.

Как поведали очевидцы, протаранив с десяток автомобилей водитель пригрозил подошедшим с ним разобраться автолюбителям, что у него якобы в багажнике труп и за ним гонятся полицейские. После этого рванул с места происшествия в сторону центра Москвы.

Позднее в пресс-службе МВД по Москве проинформировали, что виновник массового ДТП был задержан в Подмосковье при выезде из Москвы. В настоящее время его допрашивают полицейские. Был ли обнаружен в машине труп не сообщается.