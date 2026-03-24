Внезапный сбой в мессенджере: россиян принудительно выкидывает из аккаунтов по всей стране

В мессенджере Telegram зафиксирована массовая принудительная разлогинка пользователей на территории России. Чтобы восстановить доступ к аккаунту, людям приходится заново проходить процедуру входа с подтверждением номера мобильного телефона, пишет Южный Федеральный.

Жители разных регионов получают уведомления об ошибке авторизации. Приложение предлагает полностью выйти из учетной записи, а затем авторизоваться повторно. До завершения этих действий возможность отправлять сообщения блокируется.

Согласно данным канала «Код Дурова», наиболее вероятная причина происходящего связана с регулярной сменой IP-адресов. Многие заходят в мессенджер через VPN-сервисы и другие средства обхода блокировок. Из-за этого их соединение постоянно переключается между российскими и зарубежными серверами. Защитные алгоритмы Telegram могут воспринимать подобное поведение как подозрительную активность.

Официальных комментариев от представителей мессенджера пока не поступало. Пользователи строят догадки: связано ли это с техническими сбоями или с ужесточением мер безопасности самой платформы.