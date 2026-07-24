Вниманию пассажиров: 14 популярных маршрутов в Кирове пустили по-новому
В Кирове с 24 июля изменились схемы движения 14 маршрутов транспорта
Администрация Кирова предупредила жителей и гостей города о корректировках в работе городских автобусов и троллейбусов. С 24 июля ключевые транспортные артерии перенаправлены в объезд площади ХХ Партсъезда, а часть рейсов продлена до «ГеоЗавода», пишет Источник Online.
Изменения в движении автобусных маршрутов
Городские службы перестроили траектории курсирования автобусов для оптимизации пассажиропотока.
Схемы движения изменились для ряда популярных городских направлений:
- Маршруты № 44, 46, 51, 53 и 90: направлены через Октябрьский проспект, улицы Свердлова и Подгорную с конечной остановкой на ОТОП «ГеоЗавод».
- Маршруты № 2, 19, 22 и 33: курсируют по улице Дзержинского в объезд площади ХХ Партсъезда.
- Маршруты № 11 и 50: следуют от улицы Луганской через улицу Дзержинского, Октябрьский проспект, а также улицы Свердлова и Подгорную до ОТОП «ГеоЗавод».
- Маршрут № 26: проследует от улицы Луганской по улице Дзержинского и Октябрьскому проспекту до ОТОП «Северная больница».
- Маршрут № 20: рейсы, доезжавшие до «Северной больницы», продлены до ОТОП «ГеоЗавод» через улицы Жуковского, Подгорную и Свердлова.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки с учетом новых схем.
Корректировка троллейбусных линий
Изменения затронули и электротранспорт Кирова.
Троллейбусы № 1, 3 и 4 временно сократят или изменят свои привычные трассы: их движение организовано только до площади имени Лепсе.
Городские власти просят горожан быть внимательными при выборе транспорта.