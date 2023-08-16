Внучка Боярского взбудоражила народ снимком в тесном платье

Как сообщает издание «Утро.ру» , такая фотосессия не оставила равнодушными множество фанатов. Поклонники написали ей кучу комплиментов.

У знаменитого артиста Михаила Боярского есть старшая внучка, которую зовут Катерина – ей уже 24 года. Она пользуется популярностью в попытках построить музыкальную карьеру в сфере шоу-бизнеса. Но не только это привлекает публику.

Молодая девушка, как несложно заметить, унаследовала все лучшие гены. Этим она неустанно хвастается в социальных сетях, публикуя снимки порой в очень смелом виде.

Так недавно в сети появилась фотография Катерины Боярской в обтягивающем розовом платье, у которого достаточно глубокое декольте. Девушка позировала для камеры в закатном солнце, полулежа на траве.