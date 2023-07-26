Внучка Нельсона Манделы считает, что важно быть верным своим традициям, наследию и культуре

Как сообщает RT , Ндилека – внучка бывшего президента Южно-Африканской Республики, Нельсона Манделы. Она является основательницей и генеральным директором Фонда Тембекиле Манделы. В своем интервью Ндилека заявила о том, как важно сохранять верность своим культурным традициям.

По ее словам, нельзя терять идентичность, как это сделали некоторые африканские культуры, поддавшиеся западному влиянию. Ндилека предлагает обратить внимание на мусульман и китайцев, которые хранят верность культуре и несут ее по жизни.

Также в пример внучка бывшего президента ЮАР привела собственного деда. Она призналась, что восхищена идентичностью Нельсона Манделы. Его традиционная одежда подчеркивает африканские корни.