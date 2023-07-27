Внук Пугачевой уехал в Калифорнию праздновать годовщину свадьбы

Как сообщает «Газета.ру» , Никита Пресняков вместе со своей женой отправились в романтическую поездку по Сан-Диего, что расположен на побережье Калифорнии.

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, и его жена Алена устроили романтическое путешествие в годовщину собственной свадьбы. Они решили отпраздновать шестилетие совместного брака в городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Алена Преснякова поделилась этой радостной новостью в своих социальных сетях и опубликовала видео из поездки. Пара признается, что одним из секретов их счастливого брака является умение не давать друг другу поводов для ревности и конфликтов. Хотя ранее они пережили достаточно сложный период.

Кроме того, Никита и Алена Пресняковы сообщили, что они не планируют в ближайшем будущем становиться родителями. Пара полностью наслаждается беззаботной жизнью, а также имеет другие планы и приоритеты в настоящий момент.