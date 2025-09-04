Внук убил 89-летнюю бабушку и сам рассказал об этом на видео

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своей пожилой бабушки. Детали преступления он сам рассказал на видео. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России.

В Москве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 89-летней бабушки. Как сообщили в источнике, преступление было раскрыто по горячим следам. В опубликованном полицией видео задержанный рассказывает, что сначала избил пожилую родственницу, а затем нанес ей несколько ножевых ранений.

Тело пенсионерки обнаружила ее дочь, мать подозреваемого, в квартире на Братиславской улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи планируют провести психиатрическую экспертизу задержанного, чтобы установить его вменяемость.

