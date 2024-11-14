Внуки и правнуки писателя Бориса Пильняка впервые посетили Можайск

В октябре 2024 года исполнилось 130 лет со дня рождения Бориса Пильняка, который вошел в историю не только как писатель. Борис Андреевич был также первым председателем Союза писателей РСФСР. Настоящая фамилия — Вогау.

На днях Можайск посетили родственники писателя. Почетными гостями стали внучка Кира Андроникашвили, правнучка Наталья Кондрахина и праправнучка девятилетняя Юлия. Встречу организовали группа краеведов и почитателей творчества Пильняка, сотрудники Можайской библиотеки при поддержке администрации Можайского г.о. На мероприятии присутствовали представители властей, краеведы, литераторы, художники и любители истории.

«Хочу поблагодарить вас за теплый прием. Мне очень приятно видеть вашу любовь к Борису Пильняку и почитание его творчества. Это очень дорого для нас, потому что все наследники Пильняка даже не по родству, а по какому-то внутреннему зову почитают и берегут его память», — сказала Кира Андроникашвили.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Депутат Совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников и директор Можайской библиотеки Наталья Соина подготовили для гостей доклады. Исследователь творчества писателя Вера Скрябинская рассказала удивительные факты о работах Пильняка. В библиотеке функционирует выставка «Можайск в произведениях Пильняка», о которой детально рассказали на встрече. Краевед Наталья Морозова подготовила презентацию фотографий о городских мероприятиях, которые в разные годы проходили в честь памяти писателя.

Внучка Бориса Пильняка — литератор, доктор филологических наук Кира Андроникашвили. Она поделилась своими исследованиями о жизни и творчестве родного дедушки. Литератор поддержала предложенную на встрече инициативу о создании тематического уголка, посвященного можайскому писателю. Женщина намерена также оказать содействие в пополнении книжного фонда библиотеки недостающими изданиями писателя.

В городе есть много мест, связанных с жизнью писателя. Некоторые из них вдохновили на создание литературных шедевров. Краевед Анатолий Тугушев провел увлекательную экскурсию по улицам Можайска для родственников Бориса Пильняка. Гости также посетили Ново-Никольский собор и возложили цветы у памятника жертвам незаконных политических репрессий в городском сквере.