Во Дворце спорта «Багратион» Можайского г.о. продолжается обновление

В настоящее время ряд работ на объекте уже выполнен. Так, на ледовой арене специалисты уже заменили защитное покрытие бортов из оргстекла. Выполненные меры повысили безопасность и улучшили внешний вид арены. Кроме того, реализовано освещение ледовой арены, что позволит проводить тренировки в более комфортных условиях.

Теперь специалисты проводят комплексные работы в хоккейной раздевалке. Строители уже отшпаклевали стены, смонтировали каркас для подвесного потолка и уложили плитку в душевых. Следующий этап работ — обновление инженерных систем, внутренняя отделка помещений и установка новой современной мебели. После выполнения всех запланированных работ функциональность раздевалки заметно повысится. Благодаря созданным условиям юные спортсмены получат удовольствие от тренировочного процесса.

«Также начали ремонт в зале ЛФК. Устранили течь на крыше, покрасили стены. В скором времени там возобновятся занятия. Позже приступим к косметическому ремонту коридора возле игрового зала — для того, чтобы родителям было комфортно ожидать своих детей», — поделился директор Дворца спорта Семен Долгачев.

Плавательный центр также обновляют. В нескольких душевых детских раздевалок лейки для душа заменили на шланги. Предполагается, что принятые меры позволят юным спортсменам ополаскиваться в более комфортных условиях. Если предположение подтвердится на практике, то аналогичную замену выполнят и в других душевых.