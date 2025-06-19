Во Дворце спорта в Пушкино прошла встреча в формате «выездной администрации»

18 июня Дворец спорта «Пушкино» стал площадкой для открытой встречи между руководством округа и работниками сферы культуры и спорта.

В формате «выездной администрации» глава округа Максим Красноцветов, его заместители, депутаты и представители коммунальных служб провели диалог с сотрудниками и жителями округа.

В центре обсуждения были вопросы развития культурной и спортивной жизни округа. Среди присутствующих были сотрудники муниципальных учреждений, родители юных спортсменов и любителей искусства.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Директор Пушкинской Детской художественной школы Ирина Малютина обратилась с предложением рассмотреть возможность аренды дополнительных помещений в новых жилых комплексах, в связи с высокой потребностью в услугах художественной школы.

Глава округа пообещал принять решение по данному вопросу и оказать содействие.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Представители родительского комитета биатлонной школы им. Елизарова акцентировали внимание на проблеме организации парковки у спортивного комплекса. Они запросили установку знака «парковка запрещена» для обеспечения безопасности тренировок и удобства передвижения детей и тренеров.

Милена Лукьянова, представитель родительского комитета, отметила, что припаркованные автомобили создают препятствия для доступа к школе, особенно для групп детей и спортивного инвентаря.

Общее количество участников встречи составило 33 человека.