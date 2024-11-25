Во Фрязине провели встречу с матерями участников СВО

Накануне Дня матери в городском округе Фрязино провели душевную и важную встречу, объединившую мам и жен защитников Родины. Мероприятие позволило почувствовать участницам, что они не одни и их всегда поддержат соседи и муниципальные власти.

Эмоциональную встречу организовала замглавы округа Юлия Шувалова. Поддержать участниц также пришли президент фрязинской Торгово-промышленной палаты Константин Русаков и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» наукограда Наталья Барабошкина.

На мероприятии собрались женщины округа, которые с надеждой ждут своих мужей и сыновей домой со службы в зоне спецоперации. Гостьи озвучивали просьбы, обсуждали, что необходимо на передовой и на «гражданке». В доверительной и дружелюбной атмосфере многие также делились переживаниями и другими мыслями, что позволило всем женщинам почувствовать единство и гордость за вклад в воспитание и жизнь военнослужащих.

Вдохновили участниц и поздравления. Одно из них озвучила представитель администрации Юлия Шувалова. Она поблагодарила женщин за заботу о мужчинах, которые стали отважными бойцами, всегда готовыми ответить на разные современные вызовы, стать надежной опорой и защитой.

В администрации отметили, что такие встречи могли бы стать регулярными, чтобы ни одна жена военного или его мать не чувствовали себя одинокими, ведь их сила духа и умение поддерживать ближних должны быть оценены по достоинству и словом, и делом.