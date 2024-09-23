Во Фрязино продолжается набор добровольцев для службы на СВО

В городском округе Фрязино продолжается набор на контрактную службу, в том числе и в легендарную 1-ю танковую армию, выполняющую задачи в рамках спецоперации.

Желающие могут заключить контракт на службу с Минобороны РФ прямо во Фрязино. По договору предполагаются регулярные и дополнительные выплаты, надбавки и льготы. Контрактники, помогающие Родине на СВО, получат удостоверение ветерана боевых действий. Его оформляют после официального зачисления в ряды служащих на спецоперации.

Так, единовременная выплата служащего по контракту составит 1 905 000 руб. В эту сумму входит специальная выплата в размере 1 505 000 руб. и федеральная на 400 000 руб.

Ежемесячные выплаты начинаются от 200 000 рублей. Сумма может меняться в зависимости от звания, должности и выслуги лет.

Более подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф или на горячей линии по вопросам службы – 117.

Во Фрязино желающих заключить контракт ожидают в военно-учетном столе по адресу проспект Мира, д. 6, Каб. №2. Обратиться по всем вопросам можно также по телефонам:

8(496) 564-34-88

8(925) 292-13-88