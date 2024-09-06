Во Фрязино состоялась встреча с жителями дома №3 по улице Полевой

Заместитель главы городского округа Фрязино Артем Вольчак в рамках обхода закрепленной территории встретился с жителями дома №3, расположенной по улице Полевой.

На встрече также присутствовали представители МБУ «Городское хозяйство» и сотрудники организации, которая обслуживает многоквартирный дом. Заместитель главы муниципалитета Вольчак осмотрел детскую площадку и дворовую территорию.

Артем Александрович пообщался с фрязинцами. Основной темой стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В ходе обсуждения были вывялены проблемные моменты. В беседе участвовали представители МБУ «Городское хозяйство». Все вопросы будут решены. Жители оставили положительные отзывы о работе городских служб. Нарекания по содержанию дворовой территории отсутствуют.

Напомним, что в городе Фрязино в рамках подготовки к отопительному сезону проходит активная работа, в частности, специалисты проверяют состояние котельных и подвальных помещений в МКД.