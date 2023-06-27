Благоустройство лесопарка продолжается во Фрязино

Работы по благоустройству Фрязинского лесопарка продолжаются в одноименном округе, сообщили в областном Минблаго. В обсуждении его обновленной концепции активное участие принимали местные жители.

«Лесопарк во Фрязино для проведения работ по благоустройству выбрали сами жители. <…> Согласно их пожеланиям, на новой рекреационной территории будут созданы зоны для прогулок, для тихого и активного отдыха, для массовых мероприятий. Завершение работ запланировано на конец этого года», — сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В обновленном лесопарке появятся игровая площадка и шахматные столы, площадь со сценой и амфитеатром, спортивные площадки и многое другое. Работы завершены более чем наполовину.

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