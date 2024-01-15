Во Владивостоке два водителя автобусов подрались друг с другом, не поделив дорогу

Два водителя автобусов устроили потасовку рано утром на остановке в центре Владивостока. как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию городской администрации, инцидент произошел в понедельник, 15 января.

Местные соцсети публикуют видео момента драки на на остановке «Центральная площадь». Судя по всему конфликт между водителями начался после того, как один из них «подрезал» другого на трассе. После чего началась потасовка. Через некоторое время драчунов разняли прохожие.

«По факту драки водителей автобусов в центре Владивостока сегодня, 15 января, управлением транспорта администрации Владивостока проводится проверка. Материалы также будут переданы в УМВД по г. Владивостоку для определения состава правонарушения», - говорится в сообщении.

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