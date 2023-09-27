Во Владивостоке двое мужчин умерли после уборки старого картофеля из гаража

Предполагается, что они отравились из-за испарений сгнившего картофеля. Как пишет KP.RU , на телах мужчин не были зафиксированы признаки, которые свидетельствовали бы о насильственной смерти.

Стало известно о несчастном случае, который произошел во Владивостоке. Как выяснилось, двое мужчин решили убрать из гаража старый картофель. Уточняется, что к тому времени он уже загнил, поэтому на месте происшествия стоял довольно специфический запах.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края привели предварительные данные, согласно которым мужчины могли умереть из-за отравления испарениями, исходившим от испорченных плодов. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в социальных сетях.